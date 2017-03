Mínuszok is lehetnek a jövő héten!

Változékony idő várható a jövő héten, napsütésre, de esőre is számítani lehet, többfelé erős lesz a szél is. Komolyabb lehűlés nem várható, bár néhol lehetnek mínuszok, a nappali maximumok jellemzően 10-15 Celsius-fok körül alakulnak - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Hétfőn napközben a változóan felhős ég mellett némi napsütés szinte mindenütt lehet. Kisebb eső, zápor szinte bárhol, legkisebb eséllyel északnyugaton alakulhat ki, a déli megyékben akár számottevő mennyiség is eshet, főként keleten egy-egy zivatar is előfordulhat. A Dunántúlon erős lesz a szél. A leghidegebb órákban 2-8 fok lehet, a keleti határ közelében lesz az enyhébb idő. Napközben 8-14 fokig melegszik a levegő, délkeleten várhatók a magasabb értékek.



Kedden a nap első részében az ország északi felén hosszabb, másutt legfeljebb rövid időre süthet ki a nap. Délutántól az északi tájakon is vastagszik a felhőzet. A déli megyékben és a Nyugat-Dunántúlon kisebb eső, zápor előfordulhat. Többfelé megerősödik a szél. A minimumhőmérséklet mínusz 2 és plusz 4 fok között valószínű, a nappali maximumok többnyire 9-14 fok között alakulnak.



Szerdán a Dunától keletre erősen felhős vagy borult lesz az ég, főleg a Tiszántúlon eső, zápor is várható, másutt több-kevesebb napsütés valószínű. Ugyanakkor többfelé lesz erős, akár viharos a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és plusz 5, a legmagasabb hőmérséklet 8-14 fok között várható.



Csütörtökön és pénteken inkább napsütéses lesz az idő, csapadék nem valószínű. Csütörtökön a Dunántúlon még néhol erős, másutt és pénteken már inkább csak élénk lesz a légmozgás. A minimumok mínusz 2 és plusz 3 fok között alakulnak. Csütörtökön napközben 9-15, pénteken 10-15 fokig melegszik a levegő.



Szombaton is napos időre van kilátás, csapadék nélkül, de ismét sokfelé megerősödik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 1 és plusz 4, a legmagasabb hőmérséklet 11-18 fok között várható.



Vasárnap erősen felhős idő valószínű szórványosan záporral, erős széllel. A leghidegebb órákban 2-7 fok lehet. A nappali maximumok 10-15 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.