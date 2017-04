Nagyon szórakozik velünk az időjárás: fagy és hó is jöhet a napokban!

Szerdán túlnyomóan borult lesz az ég, többfelé várható eső, zápor, a hegyekben havas eső, hó is hullhat. Az erős északi szelet sokfelé viharos lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0, +5, a legmagasabb nappali hőmérséklet 5, 11 fok között alakul.

Szombat délutántól a felhős ég mellett legfeljebb csak rövid időszakokra bújhat elő a nap. Szórványosan eső, záporeső is előfordulhat. Emellett megélénkül a délnyugati szél, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet délután többnyire 15-20 Celsius-fok között alakul. Késő estére 8 és 14 fok közé hűl le a levegő. Vasárnap hajnalban "gyorsmozgású", gyenge hidegfront vonul át a Kárpát-medence fölött.Jelentős csapadék nem várható, csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. Ezzel együtt húsvét első napján szinte országszerte megerősödik az északnyugati szél. Vasárnap a leghidegebb órákban 4-10 fok lehet. Napközben 13-18 fokig melegszik a levegő.Húsvéthétfőn is megélénkül, a Nyugat-Dunántúlon meg is erősödik a légmozgás. A minimumhőmérséklet mínusz 1 és plusz 6, a maximumhőmérséklet 11-16 fok között alakul. A változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütésre is lehet számítani, nyugat felől szórványosan alakul ki zápor, zivatar.Kedden dél felől megnövekszik a felhőzet, ugyanakkor északon még hosszabb-rövidebb napos időszakok egyaránt lehetnek. Elszórtan zápor előfordulhat. Az északi szél késő délutántól megélénkül, éjszaka megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1, +4, a legmagasabb nappali hőmérséklet 9, 14 fok között alakul.