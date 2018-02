Napközben nem fog már esni semmi, de ne számítsunk sok napsütésre

i. e. 399 – Szókratészt halálra ítélik.

1893 – Elindul Budapesten a telefonhírmondó szolgáltatás, Puskás Tivadar találmánya alapján

1945 – Véget ér a február 4-én kezdődött jaltai konferencia, ahol a szövetséges hatalmak vezetői döntöttek Németország lefegyverzéséről.

2001 – Faludi Tímea letartóztatásával kipattan az ún. Fekete Angyal-ügy.

1909 – Simon Böske, az első magyar szépségkirálynő, aki egyben Európa első szépségkirálynője is († 1970)

1962 – Zoltán Erika magyar énekesnő

1970 – Csisztu Zsuzsa sportoló, televíziós műsorvezető

Szép havas képeket láttunk tegnap Csongrádról, de Szegeden például. Sokszor nem lehetett eldönteni az elmúlt két napban, hó esik, havas eső, vagy esetleg ez már eső: a problémától egyelőre megszabadultunk., nappal 4, éjjel mínusz 2 fokkal, de esni nem fog semmi., hogy átmenetileg szárazabb léghullámok érkeznek térségünk fölé. Kezdetben nagyrészt borult lesz az ég, éjszaka nyugaton, a Duna mentén és a Duna-Tisza közén is nagyobb területen felszakadozhat a felhőzet. Keleten is egyre kevesebb helyen számíthatunk havazásra, havas esőre. A Tiszántúlon is szakadozik a felhőzet, az ország nagy részén több órára kisüt a nap, csapadék már nem valószínű. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és -5 fok között alakul, de a gyengén felhős, havas tájakon -5 fok alá hűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 6 fok között valószínű.