Napsütés és eső is lesz a hétvégén

Többfelé plusz 10 Celsius-foknál is melegebb lehet a hétvégén, de északon, északkeleten inkább csak pár fokkal fagypont felett alakulnak a maximumok. Emellett napsütés és eső is várható - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat által az MTI-hez csütörtökön eljuttatott országos, középtávú előrejelzésből.



Pénteken északkeleten, északon többnyire borult, párás, néhol tartósan ködös idő lesz, másutt hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap. Napközben már csak néhol lehet kisebb eső. Megélénkül, többfelé meg is erősödik a szél, de északkeleten, északon többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 6 fok között valószínű. A nappali maximumok általában 7 és 13, de északon, északkeleten csak 2 és 7 fok között alakulnak.



Szombaton változóan, északon, északkeleten erősen felhős idő valószínű, majd estétől nyugat felől beborul az ég. Szórványosan fordulhat elő eső, zápor. A leghidegebb órákban mínusz 3 és plusz 4, napközben többnyire 7 és 12, északkeleten 2 és 5 fok között alakul a hőmérséklet.



Vasárnap délelőtt főleg az ország középső részén és keleten, estétől a Dél-Dunántúlon valószínű eső, zápor. Emellett többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A minimumhőmérséklet mínusz 1 és plusz 4 fok között valószínű. A nappali maximumok általában 6 és 11, északkeleten 2 és 5 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.