Napszemüveg és ernyő is kell mára - Zivatarral jön a napsütés

Nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és előbb helyenként a Dunántúlon, napközben pedig már egyre többfelé várható eső, zápor, a Dél-Dunántúlon és az Alföldön zivatar is kialakulhat. Napközben a délnyugati szelet még csak élénk, estétől a Dunántúlon az északnyugati szelet már erős széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 15 és 20 fok között valószínű, de a Tiszántúlon egy-két fokkal melegebb is lehet. Késő estére 10 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet - írja a met.hu Vince, Honoráta, Irén, Iréne, Juliána, Julianna, Julinka, Juliska, Kreola, Kreszcencia, Teodóra