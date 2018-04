Ne hagyja otthon az esernyőt szerdán - napozásnál, vagy esőnél is jól jöhet

Április 4-én történt

1945 – Magyarországnak a szovjet Vörös Hadsereg által történt -majdnem 45 évig tartó- megszállása (1990-ig hivatalos állami ünnepnap).

1968 – Ekkor mutatta be a Magyar Televízió az első színes filmet Magyarországon. (A koppányi aga testamentuma című filmet).

1973 – Átadják a Világkereskedelmi Központot (World Trade Centert) New Yorkban

1973 – Átadják a Pécsi tévétornyot

Ma született

1937 – Portisch Lajos olimpiai bajnok sakkozó, a nemzet sportolója

1965 – Robert Downey Jr. amerikai színész

1973 – Varga Izabella magyar színésznő

1979 – Heath Ledger ausztrál színész († 2008)

A mai napon hunyt el

1968 – Martin Luther King Jr. amerikai polgárjogi vezető, Nobel-békedíjas (* 1929)

1972 – Fenyő Miksa újságíró, a Nyugat című folyóirat alapítója, szerkesztője (* 1877)

1996 – Perczel Zita magyar színésznő, filmszínésznő (* 1918)

2014 – Szabó Gyula, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész (* 1930)

Ünnepek

1950–1989 között „Felszabadulás ünnepe" néven állami ünnepnap Magyarországon

2002 óta a patkányok nemzetközi világnapja (World Rat Day).

Izidor, Izor, Kerény, Platina, Platon