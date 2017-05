Ne higgyen a verőfényes napsütésnek, átfuthat rajtunk egy zápor, vagy valami még durvább

Kedden a középső tájakon erőteljesebb lehet a gomolyfelhő-képződés, záporok, zivatarok is kialakulhatnak, egy-egy zivatart felhőszakadás, jégeső és viharos szél kísérhet - írja az Időkép előrejelzésében.Reménykedjünk, hogy ez a rész az ország többi pontjára, a nyugatira és az északkeletire vonatkozik, ugyanis figyelmeztetést ezekre a helyekre jeleztek.Szegeden 27 fokkal is számolhatunk a délután folyamán, de nem lepődnénk meg, ha a Borfesztivál miatt az estére jósolt zápor megint hamarabb fog érkezni. De az időjárás érdekében ajánljuk, ne legyen így... még ha ezt az Országos Meteorológiai Szolgálat is előrevetíti mai előrejelzésében.