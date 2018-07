Nem csak a szegedi feltúrásokkal, a hőséggel is meg kell küzdenünk - mi lenne, ha még esne is?!

Szerdán sok napsütésre számíthatunk, de időnként gomolyfelhők is megjelennek az égen, viszont futó zápor, egy-egy lokális zivatar csak az ország keleti, északkeleti tájain, valamint az Alpokalján fordulhat elő. Az északias szél sokfelé megélénkül, nyugaton megerősödik. Hajnalban 14-19, délután 27-32 fok között alakul a hőmérséklet, de nem lesz front térségünkben. - írja az Időkép Alapvetően napos idő várható gomolyfelhőkkel, amelyekből főként a Duna vonalától keletre, valamint estefelé az Alpokalja térségében alakul ki helyenként zápor, esetleg zivatar. Az északi szél többfelé megerősödik, a Bodrogközben, valamint zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 20 fok között alakul, de néhol 12, 14 fokot is mérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között várható a met.hu szerint 1564 – I. Ferdinánd halála után Habsburg Miksa osztrák főherceget I. Miksa néven magyar királlyá, II. Miksa néven német-római császárrá koronázzák.1621 – Bornemissza János erdélyi serege Nagyszombatnál megveri Pálffy István császári ezredes hadseregét.1935 – Jugoszláv konkordátum a Vatikánnal.1943 – Letartóztatják Benito Mussolinit.1946 – Az első víz alatti atomrobbantás a Bikini-atollon.2000 – Az Air France egyik Concorde-jának katasztrófája a Párizs melletti Gonesse-nél.1894 – Gavrilo Princip szerb nacionalista, az I. világháborút formálisan kirobbantó, Ferenc Ferdinánd elleni szarajevói merénylet végrehajtója († 1918)1903 – Vaszy Viktor magyar zeneszerző, karmester († 1979)1967 – Matt LeBlanc amerikai színész1985 – Nelsinho Piquet (Nelson Angelo Tamsma Piquet Souto Maior) brazil autóversenyző1564 – I. (Habsburg) Ferdinánd osztrák főherceg, német-római császár, magyar és cseh király (* 1503)1818 – Dugonics András magyar író, piarista pap és tanár (* 1740)