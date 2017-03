Nem fog örülni a hétvége időjárásának

Pénteken eleinte túlnyomóan napos lesz az idő, majd délutántól észak felől fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, de estig nem valószínű csapadék. A szél általában élénk lesz, a főváros térségében és északnyugaton meg is erősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 3 és plusz 3 Celsius-fok között alakul, de a fagyzugos helyeken ennél hidegebb is lehet. A Napközben 12-18 fokig melegszik a levegő.



Szombaton is nagy területen megerősödik a szél. Emellett az ország nagy részén ismétlődő esőre, záporra kell számítani. A leghidegebb órákban plusz 2-7 fok lehet. A nappali maximumok 7-13 fok között alakulnak, északon lesz a hűvösebb, a délnyugati határvidéken a melegebb.



Vasárnap hosszabb napos időszakok inkább csak keleten lehetnek. Szórványosan, majd késő délutántól nyugaton több helyen valószínű eső, zápor. Ekkor is nagy területen erős lesz a légmozgás, amely estére mérséklődik. A minimumhőmérséklet 2-8, a maximumhőmérséklet többnyire 8-13 fok között valószínű.