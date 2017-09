Nem nagyon fogja látni a napot a felhőktől

Várható időjárás az ország területén hétfő estig: Éjszakára a legtöbb helyen csökken a felhőzet, kissé, illetve közepesen felhős ég lesz a jellemző, foltokban köd képződik. Hétfőn a ködfoltok feloszlása után a felhőzet begomolyosodik, helyenként kisebb zápor is kialakulhat. Estétől dél felől vastagabb felhőzet érkezik fölénk. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, de hétfőn napközben időnként megélénkülhet a keleti szél.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 12 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 16, 21 fok között valószínű.



Időjárási helyzet Európában: A Kelet-európai-síkság időjárást anticiklon határozza meg, amelynek hatására arrafelé, illetve a skandináv térség nagy részén többnyire derült vagy kissé felhős az ég. Csak a magasnyomás peremén vannak felhősebb tájak, csapadék is inkább itt fordul elő. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 10 és 20 fok között változik, északon van a hidegebb, az ukrán-orosz határvidéken a melegebb. Az anticiklon keleti felére azonban hideg légtömeg szivárgott be, ott néhol csak 5, 10 fokig melegszik fel a levegő. Ugyancsak sokat süt a nap a Földközi-tenger nyugati medencéjében. Csapadék ott sincs, a csúcshőmérséklet pedig 30 fok körül alakul. Ezzel szemben kontinensünk más részein változékony, felhős, gyakran csapadékos az idő. Izland felett markáns ciklon örvénylik, amelynek hosszan elnyúló frontrendszere a Brit-szigeteken át húzódik. Emellett még Közép-Európa felett található egy sekélyebb alacsonynyomású képződmény, amely már napok óta ebben a térségben van, és borongós, késő őszi jelleget kölcsönöz az időjárásnak. A hőmérséklet csúcsértéke kis területen belül is elég nagy intervallumban mozog: a tartósan borult, csapadékos tájakon 6, 12, a naposabb helyeken 17, 22 fok között alakul a csúcsérték. Hétfő estig ez a hidegörvény alakítja a Kárpát-medence időjárását.