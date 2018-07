Nyakunkon a kánikula! Többfelé 33-34 fok is lehet a hétvégén

A hétvégén ismét változékonyabb lesz az időjárás, többfelé várható zápor, zivatar. Emellett viszont marad a fülledt meleg, többfelé 33-34 fokig melegszik a levegő - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből. Pénteken a többórás napsütés mellett többfelé alakulhat ki zápor, zivatar, amelyeket néhol felhőszakadás, jégeső kísérhet.



A légmozgás néhol megélénkül, zivatar környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 15-22, a legmagasabb hőmérséklet 27-33 fok között valószínű. Hőség veszélye miatt Budapestre, Pest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést péntekre.



Emellett a fővárosban, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére felhőszakadás veszélye miatt is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést. Szombaton is több órára kisüt a nap, de továbbra is több helyen lehet zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de zivatarban viharos széllökések is lehetnek. A leghidegebb órákban 17-23 fok lehet. Napközben 27-33 fokig melegszik a levegő. Vasárnap a Dunántúlon napos idő várható gomolyfelhőkkel, ott kicsi a csapadék valószínűsége.



A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett keleten is több órára kisüt a nap, de ott helyenként zápor, zivatar is lehet. A légmozgás élénk, az Alpokalján és a Zempléni-hegység körül erős lesz, zivatarban viharos széllökések is lehetnek. A minimumhőmérséklet 18-23 fok között valószínű. A nappali maximumok 28-34 fok között alakulnak.