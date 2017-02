Ónos eső: több helyen mérsékelték a riasztásokat

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerda délelőtti, MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint a tartós ónos eső veszélye miatt továbbra is másodfokú figyelmeztetés van érvényben Budapesten, csaknem egész Pest megyében, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Több megyében elsőfokú riasztások, figyelmeztetések vannak érvényben.



Csongrád, Tolna, Baranya és Somogy megyében már nincs figyelmeztetés az ónos eső miatt.



Számos területen havazásra is figyelmeztetnek: ennek veszélye miatt a fővárosra és Pest megyére, továbbá Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére elsőfokú figyelmeztetést hirdettek.



A meteorológiai szolgálat azt írta: az ónos eső napközben visszaszorul az Alpokaljára és az észak-magyarországi régióra. Csütörtökre virradó éjjel is az Északi-középhegység vidékén fordulhat még elő a fagyzugos helyeken ónos eső. Csütörtök napközben szinte mindenütt olvadni fog.