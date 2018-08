Pénteken is meleg lesz, de legalább néha megmozdul a levegő

Augusztus 10-én történt:

1543 – I. Szulejmán szultán elfoglalja Esztergom várát.

1792 – Elfogják a külföldre menekülni szándékozó XVI. Lajos királyt, Franciaországban megszűnik a királyság.

1945 – Japán kapitulál a második világháborúban.

1986 – Az első világbajnoki Forma–1-es futam a Hungaroringen.

2000 – Mogyoród külterületén ideiglenes jelleggel (a Forma 1-es autóverseny napjaira) létrejön az első magyarországi türelmi zóna.

Augusztus 10-én született:

1957 – Básti Juli Kossuth-díjas magyar színésznő

1960 – Antonio Banderas amerikai színész

1965 – Sáfár Mónika Jászai Mari-díjas magyar színésznő

1979 – Czukor Balázs magyar színész

Augusztus 10-én hunyt el:

1969 – Kodolányi János posztumusz Kossuth-díjas magyar író (* 1899)

2001 – Donászi Aladár rabló- és sorozatgyilkos (* 1954)

2015 – Czeizel Endre magyar orvos-genetikus (* 1935)

Névnapok:

Névnapok:

Lőrinc, Amadé, Amadea, Amadeusz, Amadó, Asztéria, Bianka, Blanka, Csilla, Csillag, Enzó, Loránd, Lóránt, Orlandó, Roland