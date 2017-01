Pénteken ónos eső és viharos szél, hétvégén 10-20 centi hó várható

Az előrejelzés szerint pénteken gyakran megerősödik a szél. Borult idő lesz, sokfelé várható csapadék: északkeleten havazás, másutt eleinte eső, havas eső, majd délutántól nyugat felől egyre többfelé havazás valószínű. Jelentős mennyiségű csapadékra van kilátás - hívták fel a figyelmet. Az Országos Meteorológiai Szolgálat péntekre csaknem az egész országra kiadott különböző figyelmeztetéseket: ónos eső is várható, ezen felül az ország nagy részén pénteken sok eső, illetve sok hó hullik le. A veszélyjelzés szerint péntek éjfélig több helyen 10-15, de helyenként akár 20 centiméternyi friss hó várható.



A legalacsonyabb hőmérséklet pénteken mínusz 5 és plusz 1 fok között várható, északkeleten lesz a hidegebb. A legmagasabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 4 fok között alakul.



Szombat hajnalban, reggel a Tiszántúlon több helyen várható havazás, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében havas eső is. Északon és keleten végig erősen felhős marad az ég. Napközben elszórtan, legkisebb eséllyel délen alakulhat ki havazás, havas eső. Időnként megerősödik a szél is. A leghidegebb órákban mínusz 5 és 0 fok között, napközben mínusz 2 és plusz 2 fok között alakul a hőmérséklet.



Vasárnap már kevesebb lesz a felhő, a Tiszántúlon lehetnek erősen felhős körzetek, és ott helyenként havazás is előfordulhat. A minimumhőmérséklet általában mínusz 9 és mínusz 3 fok között valószínű, de a derült, hóval borított, illetve szélvédett tájakon mínusz 10 foknál hidegebb is lehet. A maximumhőmérséklet mínusz 3 és plus 2 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.



Másodfokú figyelmeztetések az ónos eső és a havazás miatt



Három megyére és a fővárosra az ónos eső, szintén három megyére a havazás veszélye miatt adott ki másodfokú figyelmeztetést péntekre a meteorológiai szolgálat. Hajnalban a tartós ónos eső jégpáncélt okozhat, a nap folyamán pedig több helyen 10, néhol akár 20 centiméternél is több hó hullhat. Emellett számos megyében eső, ónos eső, néhol a viharos szél veszélye miatt is elsőfokú figyelmeztetéseket adtak ki.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében azt írta: kiterjedt csapadékzóna érkezik, amely az ország nagy részén jelentős csapadékot okoz. Pénteken a hajnali óráktól a kora délelőtti időszakig a Dunántúl északkeleti megyéiben, a Duna-Tisza közén és az Alföld déli részein előfordulhat ónos eső. A legtöbb helyen kevesebb mint 1 milliméternyi csapadék várható, de Pest megye keleti felén, a Jászságban és Bács-Kiskun megye északkeleti részén intenzívebb csapadékban 1 milliméter feletti jégpáncél is kialakulhat. Az ónos eső veszélye miatt Budapestre valamint Pest, Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyére másodfokú, Békés, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar és Komárom-Esztergom megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.



Emellett eleinte még sokfelé eső várható, majd a délután folyamán északnyugat felől az esőt egyre nagyobb területen havas eső, később havazás váltja fel. Azonban az Északi-középhegység tágabb környezetében mindvégig havazás várható, így ott éjfélig jelentősebb mennyiség (nagyobb területen 10-15, de helyenként akár 20 centiméter) is felhalmozódhat. A Dél-Dunántúlon és Duna-Tisza közének középső területein 10, helyenként 15 centiméter körüli hó várható.



A sok eső veszélye miatt a fővárosra és Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Somogy, Tolna és Zala megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.



A havazás miatt három megyére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki. Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyében 24 óra alatt több mint 20 centiméternyi friss hó is hullhat. Szintén a havazás miatt Budapestre, Pest megyére, továbbá Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki péntekre.



Kitértek arra is, hogy pénteken az éjjeli órákban az északnyugati megyékben több helyen viharos lehet a szél. Emiatt Győr-Moson-Sopron, Vas és Veszprém megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.



