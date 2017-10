Péntekig még örülhetünk a vénasszonyok nyarának, és Ophelia szele sem ér ide

Szikrázó napsütés, 24 fok – ennél szebb őszi időt elképzelni sem lehet. Beköszöntött a vénasszonyok nyara, melyet péntekig biztosan élvezhetünk majd. Az előrejelzések szerint a teljes munkahét ilyen szép időben telik majd: az éjszakai 4–10 fokok után napközben 17–24 fokig melegszik fel a levegő hőmérséklete, a hajnali pára- és ködfoltok pedig gyorsan feloszlanak. A szél mérsékelt marad, a legenyhébb időnek pedig éppen mi itt, a Dél-Alföldön örülhetünk. Rekordra viszont nem számítanak a szakemberek, a tegnapi 24,2 fok is közel két fokkal elmaradt az 1916-ban mért melegtől.A tartós magyarországi meleg részben annak a levegőnek köszönhető, amely az Ophelia előtt Európa felé áramlik. A valaha mért legerősebb Európa felé tartó hurrikán időközben trópusi viharrá szelídült, az Ír Köztársaságban azonban így is hatalmas károkat okozott a 120–150 kilométeres óránkénti szél.A ciklon által a Szahara felől beszívott meleg levegő miatt Spanyolországban 36, a Kanári-szigeteken 43 Celsius-fokos maximális hőmérsékletet mértek, de a marokkói 40, valamint az angliai 25 fok is abszolút szokatlannak számít ilyenkor, október közepén. Bennünket az Ophelia szele már nem fog elérni, az előrejelzések szerint azonban a hétvégére a mostanihoz képest romlik az idő: eső várható, és a hőmérséklet is visszaesik 20 fok alá.