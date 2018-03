Sándor után József sem értette a feladatot: hat-hét centi hó is eshet, és egész nap fagyni fog

Tavaly április 19-én így didergett a röszkei gólya a fészkében.

Március 15-ei havazás 2013-ban. Idén Szegeden lekéste a nemzeti ünnepet a hó, de végül ideért. Archív fotó: Karnok Csaba

"Sándor, József, Benedek! Az irodámba, de azonnal!" - olvastuk a facebookon, és nem véletlenül. Sándor, József, Benedek hivatalosan a meleget szállítanák, de idén a háromból eddig kettő jégvermet hozott a zsákjában. Érdemes beleolvasni, és már vasárnap délután is jeleztük, hogyMost pontosítunk:Hajnalban mínusz 3 fok volt a legalacsonyabb, nappal mínusz 1 lesz a legmagasabb hőmérséklet -. Szerencsére még nem raktuk el a szánkót a pince mélyére.: általában erősen felhős vagy borult lesz az ég. Az északi, északkeleti tájakon, majd az éjféli óráktól dél felől másutt is kialakulhat gyenge havazás, délkeleten havas eső, ónos eső is előfordulhat. A legkisebb eséllyel északnyugaton várható csapadék. Időnként megélénkül az északkeleti, északi szél. A Nyugat-Dunántúlon és északkeleten néhol kialakulhat hófúvás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és -10 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn +3 és -3 fok között valószínű.Mielőtt Armageddont kiáltanánk, jelezzük,öt éve pedig. Most pár nappal lekéste nálunk a hó a koszorúzást, de hát nagyjából az egész telet sikerült lekésnie.

Névnapok:

Bánk, József, Jozefa, Jozefin, Jozefina, Józsa, Joca





Ezen a napon történt:

1849 – Bem József tábornok elfoglalja Brassót, ezzel egész Erdélyből kiűzi az ellenséges osztrák-orosz csapatokat.

1944 – Hajnali 4 órakor, a Margaréta-terv alapján, német csapatok lépik át Magyarország határát, ellenállás nélkül eljutnak a fővárosba, ugyanaznap Kállay Miklós miniszterelnök beadja lemondását.

1946 – Budakeszin megkezdődik a németek kitelepítése. A magyar kormány, a SZEB hozzájárulásával mintegy 4000 embert, a város lakosságának ötven százalékát deportálja Németországba.

1990 – A marosvásárhelyi fekete március néven elhíresült magyarellenes pogrom kezdete.

2013 - Ferenc pápa elfoglalja Szent Péter apostol trónját.

1832 – Vámbéry Ármin magyar nyelvtudós, utazó, a Magyar Földrajzi Társaság egyik alapítója († 1913)

1955 – Bruce Willis amerikai színész, énekes