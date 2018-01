Sorra dőlnek a hidegrekordok az amerikai Középnyugaton

Nyolc középnyugati államban - Kansas, Missouri és Nebraska egyes térségeiben, valamint Iowa, Minnesota, Dél-Dakota és Észak-Dakota szinte egész területén - veszélyesen alacsony a hőmérséklet.



Az amerikai meteorológiai szolgálat szerint a nebraskai Omahában mínusz 26 Celsius-fokot mértek vasárnap este, 1884 óta nem volt ilyen alacsony a hőmérséklet a térségben, ráadásul hétfőn újabb rekord várható. Az omahai hatóságok az előrejelzések miatt lefújták a város nevezetes újévi tűzijátékát, amelyre általában 30 ezer ember kíváncsi.



Még ennél is hidegebb volt az iowai Des Moines-ben, ahol hétfő hajnalban mínusz 29 Celsius-fokot mutatott a hőmérő, de a dermesztő szél miatt mínusz 35 Celsius-foknak megfelelőt érezhettek az utcára merészkedők. A hatóságok be is zárták a település szabadtéri korcsolyaközpontját, és egészen addig nem nyitják ki, amíg nulla fok fölé nem emelkedik a hőmérséklet.



A fagy egyre délebbre húzódik, Louisiana és Georgia államok ugyan hozzászoktak a rövid idejű hidegbetörésekhez, ám most már napok óta nulla fok alatti hőmérsékletek uralkodnak a térségben éjszakánként. Befagyott vízvezetékekről, holt akkumulátorokról panaszkodnak a helyiek.



A Wisconsin államban lévő Milwaukeeban, ahol vasárnap két ember halálát okozta a kihűlés, újév napján rendezik meg a hagyományos jegesmedve merülést a Michigan-tóban. Hétfőre azonban mínusz 13 Celsius-fok várható a térségben, ezért a hatóságok minden résztvevőt a legnagyobb óvatosságra intenek. "Kihűlhetsz. Mindenki életében egyszer meg akarja csinálni a jegesmedve merülést... Sajnos, ez most nagy bajt okozhat" - hangoztatta a helyi tűzoltóság illetékese.