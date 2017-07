Szél és zápor enyhíti a forróságot július első napjaiban

Hétfőn több órára kisüt a nap, a középső országrészben fordulhat elő helyenként záporeső. Az Alföld középső részének kivételével több helyen megerősödik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11-19, a legmagasabb 23-27 fok között valószínű.



Kedden is megélénkül, az északi megyékben meg is erősödik a szél. Emellett napos idő várható, az északnyugati határvidéken fordulhat elő esetleg egy-két zápor. A leghidegebb órákban 9-16 fok lehet. Napközben 25-29 fokig melegszik a levegő.



Szerdán is napos idő várható, délután, este az északi megyékben lehet helyenként zápor, zivatar. A minimumhőmérséklet 11-17 fok között valószínű. A nappali maximumok 27-31 fok között alakulnak.



Csütörtökön a többórás napsütés mellett elszórtan lehet zápor, zivatar. Zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. A leghidegebb órákban 13-19 fok lehet. Napközben 28-33 fokig melegszik a levegő.



Pénteken is több helyen erős, zivatarok környezetében átmenetileg viharos lesz a szél, de ekkor is több órára kisüt a nap. A legalacsonyabb hőmérséklet 15-21, a legmagasabb 28-34 fok között alakul.



Szombaton kezdetben többfelé valószínű zápor, zivatar. A nap második felében a Dunántúlon eshet kevés helyen. A légmozgás is megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. A leghidegebb órákban 16-22, napközben 26-31 fok között alakul a hőmérséklet.



Vasárnap is megélénkül, helyenként megerősödik a szél, de emellett ismét sok napsütés várható, csak néhol lehet záporeső. A minimumhőmérséklet 15-20, a maximumhőmérséklet 25-31 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.