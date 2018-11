Szépen lassan csökken a hőmérséklet - 18 fokra, nagyrészt napos időre számíthatunk

reggel is sokfelé ébredhetünk párás, ködös időre, helyenként tartósabban is megmaradhat a köd, ködszitálás is előfordulhat, majd napközben nyugaton felhős, máshol napos idő várható. Csapadékra nem kell számítani, sem jelentősebb szélre, sőt, front sem lesz térségünkben -. Hajnalban 0 és +8, napközben 14 és 19 fok között alakul a hőmérséklet.