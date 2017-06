Szerdán még melegebb lesz

A tartós hőség veszélye miatt szerdára már nyolc megyére - Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna - másodfokú, az ország többi területére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.



A középhőmérséklet szerdán sokfelé 25, az Alföld nagyobb részén és a Dél-Dunántúlon, a magasabb éjszakai hőmérséklet miatt pedig a Kisalföldön is 27 fok felett alakul. A Dél-Alföld egyes részein 29 fokot meghaladó középérték is várható.



Az előrejelzés szerint a legalacsonyabb hőmérséklet 17-22 Celsius-fok között alakul. Napközben 32-37 fokig melegszik a levegő.



Kitértek arra is, hogy napközben a Dunántúl északnyugati részén viharossá fokozódhat a szél. Emellett legnagyobb eséllyel a Nyugat-Dunántúlon és az Észak-Alföldön, az Északi-középhegység térségében alakulhat ki néhol zivatar, de várhatóan heves kísérőjelenségek nélkül.



A tartós hőség veszélye miatt Szentes Tamás országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár szerda éjfélig meghosszabbította a hőségriasztást.