Szombaton változik az időjárás: itt várható zivatar és viharos szél

A csütörtök esti nyugat-dunántúli heves zivatarok ellenére az ország nagy részén még rendkívüli meleg volt az éjszaka - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat pénteken délután honlapján.



Mint kifejtették: az országos átlagos minimum hőmérséklet 20,3 Celsius-fok volt. Ez több mint öt fokkal haladta meg az év ezen időszakában jellemző értékeket (15,1 fok). Bár ezúttal a hajnali melegrekord nem dőlt meg, a Budapest Lágymányoson mért 24,2 fokos minimum hőmérséklet megegyezik a János-hegyen 2015-ben regisztrált legmagasabb minimum hőmérséklet fővárosi rekordjával - tették hozzá.



Budapesten, Pest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyében továbbra is a legmagasabb, harmadfokú figyelmeztetés van érvényben. A csúcshőmérséklet általában 32-38 Celsius-fok között valószínű, de a nyugati határvidéken csupán 29, 30 fok valószínű. Késő estére 22-30 fok közé hűl le a levegő.



A meteorológiai szolgálat azt írta: nyugat felől egy lassan mozgó hidegfront éri el térségünket, hatására pénteken még csak az északnyugati, nyugati tájakon, szombaton már országszerte visszaesik a hőmérséklet.



Az előrejelzés szerint szombaton a több órás napsütés mellett többfelé várható eső, helyenként lehet zápor, zivatar. Késő délután, estefelé a keleti határvidéken tartós eső is valószínű. Többfelé lesz erős, zivatar környékén viharos a szél. A leghidegebb órákban 16-22 fok lehet. A nappali maximumok általában 24-29 fok között alakulnak, de az északnyugati határvidéken ennél pár fokkal hűvösebb, a Nyírségben és a keleti határvidéken 30-33 fok is lehet.