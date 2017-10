Tartós és sűrű köd vár a fél országra pénteken

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták: csütörtök este-késő este, különösen az ország északi felén, valamint nyugaton várhatóan ismét romlanak a látási viszonyok. Péntek hajnalra az országban már sok helyen képződik sűrű köd. Napközben a déli országrészben gyorsabban javulnak a látási viszonyok, de északon "makacsabb" köd valószínű. Különösen a Kisalföldön napközben is megmaradhat sűrű köd.



A tartós, sűrű köd veszélye miatt Budapestre és Pest megyére, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas, Veszprém és Zala megyére adták ki a figyelmeztetést péntekre.



Az előrejelzés szerint napközben az ország nagy részén derült, napos, száraz idő várható. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire 3-9 fok között alakul, de a hegyekben kissé enyhébb, a tartósabban derült tájakon hidegebb is lehet, ott talaj menti fagy is valószínű. A nappali maximumok általában 18-24 fok között, a

tartósan ködös tájakon azonban csak 15 fok alatt alakulnak.