Tegnap Pest, ma Szeged! Ez nagyon rosszul fest: nem ússzuk meg szárazon a mai napot sem!

Ez már közel sem vicces, amit az időjárás produkál: ahogy megállapítottuk, IDŐJÁRÁS VAN! Reggel már figyelmeztetett záporra és zivatarra a meteorológia , de aztán nemcsak az ég, mi is kiderültünk: nem lesz itt semmi. Most, a radarképeket nézve nem vagyunk derűlátóak. Azt ajánljuk, zárja be a kutyát, csukja be az ablakot, ebben a cikkünkben további praktikus tanácsokat talál, ha gondban lenne, hogyan készüljön fel az özönvízre.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelzése szerint az átvonuló hidegfront mögött északnyugati áramlással az ilyenkor szokásosnál hűvösebb, változó nedvességtartalmú levegő érkezik fölénk.A hidegfronthoz társulva északnyugat felől délkelet, kelet felé áthelyeződve főként a középső és keleti országrészben több helyen várható zivatar. Intenzívebb zivatarok leginkább az Alföld középső és keleti részén valószínűek, melyekhez helyenként viharos (> 75 km/h) szél, felhőszakadás (lokálisan 20-30 mm csapadék) és jégeső (~2 cm) is társulhat - írja az Időkép