Tíz éve Szegeden volt a legmelegebb, ma nem dől meg a rekord

Ma ünneplik névnapjukat:

Ezen a napon történt:

1742 – Megnyitják a világ első fedett uszodáját Londonban.

1940 – A második világháborúban Németország elfoglalja Belgiumot – III. Lipót király feltétel nélkül kapitulál.

2008 – Szegeden 34,1 °C-ot mértek, amely napi hőmérsékleti rekord.

2011 – Megnyílik a Kárpát-medence első rockmúzeuma, a P. Mobil Rockmúzeum Nyitragerencséren.

Ezen a napon született:

1872 – Horger Antal nyelvész, egyetemi tanár, az MTA tagja († 1946)

1908 – Ian Fleming angol író, a „James Bond" regények szerzője († 1964)

1942 – Fodor Zsóka magyar színésznő

1968 – Kylie Minogue ausztráliai énekesnő, színésznő

1981 – Talmácsi Gábor magyar gyorsasági motoros versenyző

Ezen a napon hunyt el:

1910 – Mikszáth Kálmán magyar író, újságíró, országgyűlési képviselő (* 1847)

2015 – Trogmayer Ottó Széchenyi-díjas magyar muzeológus, régész, egyetemi tanár (* 1934)

2017 – Varga László erdélyi református lelkész (* 1928)

Marad a borongós, felhős idő az idei május utolsó hétfőjén: az Időkép szerint akár a 30 fokot is meghaladhatja a hőmérséklet hétfőn Szegeden, viszont napközben többször is igen felhős lehet az ég - egy-egy zápor, zivatar pedig gyakorlatilag bármikor érkezhet. Gyenge, mérsékelt lesz a keleties szél. Délután 26 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Szerencsére viszont nem lesz front térségünkben.Az OMSZ is kevés csapadékot jósol Szegedre május 28-ra, és hasonlóan meleg időt vár a hét első munkanapjára. Ezek alapján tanácsos tehát egy esernyőt magunknál tartanunk, de annyi eső azért várhatóan nem érkezik, hogy nagyon megázzunk, ha mégis otthon felejtenénk az ernyőt reggel.Csanád, Emil, Agmánd, Ágost, Ágosta, Ágoston, Agrippa, Bod, Elmira, Germán, Kara, Karád, Karcsa, Karsa, Lucián, Perjámos, Uránia, Vilhelma, Vilhelmina, Viliam, Vilma, Vilmos.