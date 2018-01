Többnyire napos időre lehet számítani ma Szegeden

Napközben többnyire a napsütésé lesz a főszerep, de előfordulhat több-kevesebb fátyolfelhő képződés. Esőre szinte biztosan nem kell készülni. Reggel 2 fok körül alakul majd a hőmérséklet, napközben pedig akár 7 fok is lehet. A frontra érzékenyek melegfronti hatással számoljanak. Ez történt ma: 87 éve: Megszületett Bene Erzsébet grafikus, karikaturista. A Hadtörténeti Múzeumban kezdett dolgozni, első munkái olyan lapokban jelentek meg, mint a Néphadsereg vagy a Magyar Rendőr. Később a Borsszem Jankóban, a Ludas Matyiban is jelentek meg karikatúrái, de a Mórickába is alkotott.

71 éve: Meghalt Al Capone olasz származású chicagói gengszterfőnök. Bűnszövetkezete az illegális alkoholkereskedelemre építette fel gazdasági birodalmát, kezében tartotta az alkoholtartalmú italok törvényellenes előállítását és forgalmazását.

31 éve: Elhunyt Rodolfo, polgári nevén Gács Rezső, a bűvészlegenda, akit érdemes és kiváló művészként is elismertek. Szlogenjévé vált mondata: „Figyeljék a kezemet, mert csalok!"