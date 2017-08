Túl vagyunk a nehezén? Estére 22-29 fok közé csökken a hőmérséklet

10.42 - Már csökkent a hőmérséklet



Győr-Moson-Sopron és Vas megyében vasárnap reggelre már 22 Celsius-fokra csökkent a hőmérséklet, Szombathelyen hét milliméternyi eső is esett. Egyed László, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek elmondta: a kora reggeli órákban a megyén átvonuló zivatarzóna felhőiből Szombathelyen hét milliméternyi eső esett. A zivatarral együtt járó erős szél miatt a tűzoltóktól reggelig egyelőre egy esetben kértek segítséget, Sárváron egy terebélyes fa dőlt rá egy melléképületre.



A szóvivő hozzátette: szombatra virradóra egy erős széllel járó viharzóna már átvonult Vas megyén. Akkor 27 milliméternyi csapadékot mértek, a tűzoltóktól kidőlt fák vagy leszakadt nagyobb ágak eltávolítása miatt kértek segítséget. Sopronban reggel hét órakor 22 Celsius-fok volt, erősen felhős égbolttal - számolt be az MTI tudósítója. Az előrejelzések szerint a nap hátralevő részében is mindössze egy-két fokkal lesz melegebb a városban. Az Országos Meteorológiai Szolgálat korábbi tájékoztatása szerint vasárnap megkezdődik az enyhülés, a Dunántúl északnyugati felén és az Északi-középhegységben már 25, 27 fok alá csökken a napi középhőmérséklet.



Napközben előbb főként északon és az Alföldön, majd estétől délnyugat, nyugat felől már egyre többfelé várhatók zivatarok. Késő délutántól heves zivatarok is kialakulhatnak, amelyek környezetében felhőszakadás, jégeső és 80 kilométer/órát meghaladó széllökés is előfordulhat. Győr-Moson-Sopron megye kivételével az egész országra figyelmeztetéseket adtak ki mind a heves zivatarok, mind a felhőszakadás miatt.



Vasárnap 8.28. - Jégeső és 80 kilométer/órát meghaladó széllökés is előfordulhat



A tartós hőség veszélye miatt már csak első- és másodfokú figyelmeztetések vannak érvényben több megyében. Emellett csaknem az egész országra a heves zivatarok és a felhőszakadás veszélye miatt is első- és másodfokú figyelmeztetéseket adtak ki vasárnapra. Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzése szerint a hőség miatt már sehol sincs érvényben a legmagasabb fokú, piros figyelmeztetés.



Másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyére. Míg a fővárosban és Pest, Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Heves, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megyében elsőfokú a figyelmeztetés. Azt írták: vasárnap megkezdődik az enyhülés; a Dunántúl északnyugati felén és az Északi-középhegységben már 25, 27 fok alá csökken a napi középhőmérséklet, de délkeleten sem valószínű már 29 fokot meghaladó átlag. A legmagasabb nappali hőmérséklet Sopron környékén már csak 24, 25 fok körül, másutt általában 28-34 fok között, délkeleten azonban továbbra is 36-37 Celsius-fok körül alakul.



Késő estére többnyire 22-29 fok közé csökken a hőmérséklet, de a nyugati határvidéken már hűvösebb lesz. Felhívták a figyelmet továbbá, hogy napközben már nagyobb számban, előbb főként északon és az Alföldön, majd estétől délnyugat, nyugat felől már egyre többfelé várhatók zivatarok. Késő délutántól heves zivatarok is kialakulhatnak, melyek környezetében felhőszakadás (lokálisan 25-30, egyes körzetekben akár 40-45 milliméternél is több csapadékkal), jégeső (2 centiméter körüli jégátmérővel), és 80 kilométer/órát meghaladó széllökés is előfordulhat.



Győr-Moson-Sopron megye kivételével az egész országra figyelmeztetéseket adtak ki mind a heves zivatarok, mind a felhőszakadás miatt vasárnapra. Mindkét veszélyes időjárási jelenség miatt másodfokú figyelmeztetést adtak ki Budapestre, valamint Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megyére.