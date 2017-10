Változékony, hűvös idő lesz a hétvégén

Pénteken, az október 6-ai nemzeti gyásznapon a nap nagy részében változóan felhős lesz az ég, délután helyenként fordulhat elő zápor. Több-kevesebb napsütésre is számítani lehet, de a szél többfelé megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödik. A leghidegebb órákban 7-12 fok lehet. A nappali maximumok 11-17 fok közözz alakulnak.



Szombaton helyenként alakulhat ki kisebb zápor és időnként megerősödik a szél. A minimumhőmérséklet többnyire 2-9 fok között, a Dunántúl szelesebb részein 10-11 fok körül valószínű. Napközben 12-17 fokig melegszik a levegő.



Vasárnap nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan, nagyobb eséllyel északon eső, zápor is lehet. Helyenként megerősödik a szél is. A legalacsonyabb hőmérséklet 1-7, a legmagasabb hőmérséklet 13-18 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.