Változékony idő váltja a kánikulát péntektől

Nyugat felől csak lassan közeledik Magyarország felé az a hullámzó frontrendszer, melynek hidegfrontja a hétvégén véget vet a hét közepére kialakult hőségnek. Az egész országra kiterjedő kiadós csapadék ezúttal viszont nem valószínű - írta a meteorológiai szolgálat, hozzátéve: a front megérkezéséig marad a száraz, forró időjárás.



Pénteken még a Dunától keletre napos, száraz idő lesz általában kevés felhővel. A sok napsütés mellett délutántól a Dunántúlon már több lesz a felhő, és szórványosan alakulhat ki zápor, zivatar. Néhol felhőszakadás, jégeső sem kizárt. A többfelé élénk légmozgás a Dunántúlon és a középső területeken meg is erősödik, zivatarfelhők környezetében viharos széllökésekre is számítani kell. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire 18-25 fok között alakul, ugyanakkor az Északi-középhegység völgyeiben ennél kissé hűvösebb, míg a vízpartokon, magasabban fekvő helyeken, és a nagyvárosok belvárosi területein enyhébb lehet a hajnal. A legmagasabb hőmérséklet általában 32-38 fok között valószínű, de a nyugati határvidéken 29, 30 fok is lehet.



Szombaton többnyire csak rövid időre süt ki a nap. Szórványosan, majd estétől keleten egyre többfelé várható zápor, zivatar. Ekkor is megerősödik, főként a középső és a nyugati országrészben viharossá fokozódik a szél. A leghidegebb órákban 15-22 fok lehet. Napközben a Dunántúlon 22-26, másutt 27-32 fokig melegszik a levegő; északkeleten, keleten lesz a legmelegebb.



Vasárnap is nagy területen lesz erős, néhol a viharos a szél. Emellett jellemzően több-kevesebb napsütés várható számottevő csapadék nélkül. Keletebbre viszont kezdetben erősen felhős idő várható délelőtt még többfelé esővel, záporral, majd délutántól szakadozik a felhőzet, ott is egyre kevesebb helyen valószínű csapadék. A minimumhőmérséklet 13-18 fok között valószínű. A nappali maximumok várhatóan 21-27 fok között alakulnak; ekkor keleten lesz a hűvösebb - olvasható az előrejelzésben.