Vasárnap is ónos esőtől csúszhatnak az utak

Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzése szerint továbbra is több járásban van érvényben riasztás az ónos eső veszélye miatt.



Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták: szombat estétől kisebb mennyiségben az Észak-Dunántúlon eső, ónos eső, a középső-északi országrészben ónos eső, havas eső, néhol fagyott eső is valószínű.



Északkeleten (főként Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) havazás, hószállingózás valószínű, amelyből maximum 3 centiméter közötti friss hóréteg valószínű. Vasárnap jellemzően eső, zápor várható, azonban az északkeletre beszoruló hideg légtömeg miatt ott továbbra is gyenge havazás, illetve estétől ónos eső várható.



Az ónos eső veszélye miatt vasárnap Budapestre és Pest megyére, Nógrád, Heves, Jász-Nagykun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyére adták ki az elsőfokú figyelmeztetést.



Az előrejelzés szerint vasárnap többfelé megerősödik a szél is. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 4 és plusz 1 Celsius-fok között alakul. Napközben általában plusz 3-8 fokig melegszik a levegő, de az északkeleti megyékben csak mínusz 1 és plusz 2 fok között alakulnak a maximumok.