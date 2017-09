Vasárnap sok eső eshet, viharos szél várható

Vasárnap egy hidegfront hatására nyugat felől egyre többfelé várható eső, zápor, zivatar, melyeket erős, viharos széllökések kísérhetnek. Helyenként jelentős mennyiségű csapadék is lehullhat. A déli, délnyugati szél délutántól többfelé nyugatira, északnyugatira fordul és felerősödik. Keleten, délkeleten még 27-30 fok is lehet, nyugaton, északnyugaton azonban csak 14-18 fokot mérhetünk. Hidegfronti hatás várható térségünkben - írjaSzombaton délnyugatra, a Dunántúl déli felébe délután, este esetleg egy-egy heves zivatar (széllökés > 90 km/h, jégátmérő > 2 cm), intenzív csapadék kíséretében (20-30 mm) besodródhat. A délutáni, esti óráktól vasárnap hajnalig elsősorban a Dunántúlon helyenként zivatar kialakulhat.Vasárnap délutánig több hullámban várható nyugat felől csapadék. A Dunántúlon és a középső országrész egyes megyéiben területi átlagban általában 20 mm feletti, de a várhatóan a Dunántúl középső megyéiben 30 mm feletti csapadék is hullhat holnap délutánig.Vasárnap a déli, délutáni órákban délkeleten, keleten helyenként viharos (60-90 km/h) széllökés előfordulhat. A középső, keleti országrészben ebben az időszakban helyenként zivatar kialakulhat, illetve időszakosan egy-egy heves kísérőjelenséggel kísért zivatar sem zárható ki.