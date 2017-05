Végre! Melegszik a hőmérséklet

Várható időjárás az ország területén kedd estig:



Hétfőn a Dunától keletre nagyrészt felhős idő várható, de a Nyugat-Dunántúlon is lehetnek erősen felhős területek, estig azonban számottevő csapadék nem lesz. Éjszaka az ország középső (a Balaton és a Tisza közötti) széles sávjában erősen felhős idő várható záporokkal, egy-egy intenzív zápor, illetve zivatar is kialakulhat. Kedden a Dunántúlon valószínű a több napsütés, másutt főként a nap első felében gyakran lesz erősen felhős az ég, és záporokra, egy-egy zivatarra is számítani kell. Hétfőn a keleti, délkeleti szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon néhol meg is erősödhet. Kedden szélerősödés csak zivatar környezetében lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 12 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 18 és 24 fok között várható.