Veszélyeket tartogat az este, fagyott eső jön

Emelkedik a vízszint



A napokban a Tisza vízgyűjtőjén és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén is komoly mennyiségű csapadék esett. Az eső és a hóolvadás miatt árhullám érkezik, de még messze az I. fokú árvízvédelmi készültségi szintje alatt vagyunk. A vízügyi igazgatóság műszaki ügyeletesétől megtudtuk, Szegeden a Tisza vízállása pénteken 422 centiméter volt, ami 31 centis emelkedést jelent 24 óra alatt. A rakpart szintje 580 centiméter magasan van, az I. fokú árvízvédelmi készültséget pedig 650 centis vízállásnál rendelik el. A Hydroinfo, az Országos Vízjelző Szolgálat előrejelzése szerint a Tisza vízszintje jövő hét közepére 496 centiméterig emelkedik.

– Ez egy olyan időjárási helyzet, amely komoly veszélyeket tartogat. Szombat estétől vasárnap reggelig ismét elindul felénk a szibériai, nagyon hideg levegő – kezdte Tóth Tamás meteorológus, a Szegedi Magaslégköri Obszervatórium munkatársa. A szakember elmondta, az északi hideg és a déli meleg levegő éles ütközőzónájában vagyunk, a melegebb oldalról szombaton kerülünk át a hidegebbe.– A legtöbb eső szombatra várható, amikor a hideg szél is feltámad, és jelentősen csökken a hőmérséklet, majd elkezd megfagyni az eső az esti órákban. A fagyott eső mellett átmenetileg ónos esőre is számítanunk kell, ami komoly veszélyt jelent a közlekedők számára – tájékoztatott a meteorológus.– Vasárnap távozik a csapadékrendszer a térségünkből, eláll az eső, de hideg lesz, egész vasárnap fagypont alatt marad hőmérséklet. Annak ellenére, hogy március 18-a lesz, igazi téli napra kell felkészülnünk – tette hozzá a szakember.A jövő héten sem kell eltenni a télikabátot: kemény hideggel indul a hét. Szerencsére nálunk hó nem esik a hétvégén, ami tovább hűtené a levegőt, ennek ellenére marad az átlagosnál jóval hidegebb, napközben is fagypont alatti hőmérséklet. – Ha kisüt a nap, nulla fok fölé emelkedhet a hőmérséklet, mert ilyenkor már van ereje a napnak, de messze a márciusi átlag alatt lesz a hőmérséklet.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. közleményben hívja fel az autósok figyelmét arra, hogy szombattól több megyében is intenzív havazás, viharos szél és ónos eső nehezítheti a közlekedést, keleten és délen fagyott vagy ónos eső is várható. A Közút meghosszabbította a téli üzemeltetési időszakát, a következő napokban 700 munkagép, mintegy 4000 szakember végzi folyamatos váltásban, 12 órás váltott műszakokban, 0–24 órás szolgálat mellett a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat a 32 ezer kilométeres országos közúthálózaton. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri az autósokat, hogy fokozott óvatossággal, az út- és látási viszonyoknak megfelelően, a téli közlekedésre felkészített járművekkel közlekedjenek a következő napokban, és utazás előtt mindenképpen tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről!