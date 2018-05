Vigyen esernyőt magával a majálisra, ijesszük el a felhőket!

Május elsején történt:

1881 – Megkezdi működését az első budapesti Telefonközpont, Puskás Tivadar találmánya. Az első telefonos kisasszony Matkovics Júlia.

1896 – A budapesti Vígszínház megnyitása.

1957 – Hivatalosan megkezdi működését a Magyar Televízió.

2011 – II. János Pál pápa boldoggá avatása

Május elsején született:

1800 – Landerer Lajos nyomdász († 1854)

1927 – Lorán Lenke Jászai Mari-díjas magyar színésznő († 2017)

1955 – Törőcsik András volt válogatott labdarúgó

1972 – Gregor Bernadett magyar színésznő

Május elsején hunyt el:

1900 – Munkácsy Mihály magyar festőművész (Magyarország halottjaként május 9-én temették el) (* 1844)

1994 – Ayrton Senna da Silva brazil autóversenyző, a Forma-1 háromszoros világbajnoka (1988, 1990, 1991) (* 1960)

2003 – Gálfy László Jászai Mari-díjas magyar színész, színházigazgató (* 1928)

Ünnepek, emléknapok

A munka ünnepe, a munkavállalók nemzetközi szolidaritási napja 1890 óta (Labour Day, International Workers' Day), kivéve az USA-ban és Kanadában.

Franciaországban 1561 óta május 1-jén tartják a gyöngyvirág ünnepét (fête du muguet), mivel IX. Károly ekkor tette hivatalos aktussá azt a néphagyományt, amely szerint az ezen a napon ajándékba adott gyöngyvirágszál szerencsét hoz.

A májusfa-állítás napja. Első katolikus feljegyzése talán a 14. századból való, de az itt élő keltának vagy eturnak nevezett népnél is megvolt, ott még az istennő násza keretében.

Névnapok:

Nyárias öltözetet javasol az Időkép május elsejére, hiszen a nap nagy részében nem kell csapadékra készülnünk, és kora délutánra akár 28 fokot is mutathat majd a hőmérő, azonban kora estétől kis eséllyel keleten és déle is kialakulhat egy-egy zápor vagy zivatar. Az esernyő így akár napernyőként is funkcionálhat a munka ünnepi rendezvényeken, alatta pedig lehet, hogy jobban csúszik majd a frissítő is. A Meteorológiai Szolgálat egy fél milliméter csapadékot jósol hajnalra, keddre viszont nem jeleznek esőt. Ha esik, akkor viszont jó termésben reménykedhetünk: a népi hagyomány szerint ugyanis amennyiben május elsején esik, akkor jó termés várható az évben.Amarilla, Amarillisz, Bánk, Bende, Bene, Benedek, Benediktusz, Benignusz, Berta, Fédra, Felda, Filip, Florianna, Florina, Fülöp, Izaura, Izóra, Jakab, Jákó, Jákob, Jakus, Járed, Jefte, Jeremi, Jeremiás, József, Keled, Maja, Peónia, Peregrina, Szvetlána, Tétény, Zobor, Zsaklin, Zsigmond