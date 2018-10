Viharos széllel markáns hidegfront érkezik

Figyelmeztetésükben azt írták: este, késő este előbb az Északi-középhegység magasabb részein, majd az ország északi harmadán egyre több helyen fordulhatnak elő viharos (óránkénti 60-70 kilométeres) széllökések. A viharos szél veszélye miatt szerdára az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. Mint kifejtették, nagyobb területen elsősorban az Észak-Dunántúlon, a Duna-Tisza-közén és a Dél-Alföldön kell óránkénti 70-90 kilométeres széllökésekre számítani.



Szerdán erős hidegfront vonul át fölöttünk esővel, záporokkal, északkeleten, keleten néhol akár egy-egy zivatar is lehet. Délutánra észak-északkelet felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet. A nyugati, majd északnyugatira forduló szél erős, viharos lesz. Hajnalban 6-13 fok várható, napközben a front előtt délnyugaton még 17-20 fok lehet, máshol 9-16 fokot mérhetünk. Erős hidegfronti hatás.



Névnapok: Salamon, Arétász, Gilbert, Gilberta, Gilgames, Harald, Herald, Herold, Ráchel, Rafael, Ráfis, Ráhel, Rákhel, Rákis, Salvador



Ezen a napon történt:

1625 – Esterházy Miklóst Magyarország nádorává választják

1648 – A vesztfáliai békével lezárul a harmincéves háború. Elismerik Svájc és Hollandia függetlenségét.

1795 – Harmadik alkalommal osztják fel Lengyelországot. Területét Poroszország, az Orosz Birodalom és Ausztria kebelezik be.

1849 – Haynau kiadja Magyarország ideiglenes katonai közigazgatási szervezetéről szóló rendeletét: Erdélyt, Horvátországot és a Muraközt leválasztja a Magyar Királyságról, az országot 15 kerületre osztja, a megyék megszűnnek.

1861 – Üzembe helyezik az első transzkontinentális telefonkábelt

1906 – I. Ferenc József király szentesíti a II. Rákóczi Ferenc és bujdosó társai hamvainak hazahozataláról szóló törvénycikket. Az ünnepélyes temetésekre október 29-én kerül sor.

1917 – Első világháború: A tizenkettedik isonzói csata kezdete. Az osztrák-magyar támadó csapatok Caporettónál áttörik az olasz frontot, átkelnek az Isonzó folyón, a Júliai-Alpokon, a Tagliamento folyón, elfoglalják Udine várost, és előrenyomulnak a Piave folyóig.

1929 – „Fekete csütörtök" a New York-i tőzsdén, e napon robban ki az 1929-től 1933-ig tartó gazdasági világválság.

1937 – Szálasi Ferenc megalapítja a Magyar Nemzeti Szocialista Pártot.

1940 – Kolozsváron megnyitják a Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Szegedről visszahelyezett jogi karát.

1956 – Nagy Imrét nevezik ki (az 1953-as után másodszor) miniszterelnöknek, aki október 28-án koalíciós kormányt alakít.

1956 – A szovjet csapatok bevonulnak Budapestre.

1990 – A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága alkotmány-ellenesnek nyilvánítja a halálbüntetést.

2003 – A Concorde utolsó repülése, utasszállító repülőgépként.

2003 – Párttá alakult és zászlót bontott a Jobbik Magyarországért Mozgalom.



Ma született:

1790 – Teleki József magyar történetíró, jogász, Erdély főkormányzója, az Akadémiai Könyvtár alapítója, az MTA társalapítója és első elnöke († 1855).

1817 – Lázár Vilmos honvéd ezredes, aradi vértanú († 1849)

1854 – Déri Miksa magyar mérnök, elektrotechnikus, ipari feltaláló († 1938)

1936 – Bill Wyman a Rolling Stones basszusgitárosa.

1947 – Kevin Kline Oscar-díjas amerikai színész

1985 – Wayne Rooney angol labdarúgó

1987 – Charlie White amerikai jégtáncos



Ezen a napon halt meg:

1849 – Csernus Menyhért minisztériumi tisztviselő, az 1848–49-es szabadságharc vértanúja (* 1808)

1849 – Perényi Zsigmond a magyar főrendiház másodelnöke, az 1848–49-es szabadságharc vértanúja (* 1783)

1849 – Szacsvay Imre ügyvéd, politikus, az 1848–49-es szabadságharc vértanúja (* 1818)

1957 – Christian Dior francia divattervező (* 1905)

1996 – Patkós Irma magyar színművésznő (* 1900)