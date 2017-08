Visszatér a napsütéses meleg nyári idő

Hétfőn és kedden is többnyire sok napsütés várható, csapadék nem lesz, és a szél is csak néhol élénkül meg. Hétfőn a leghidegebb órákban általában 11-17 fok lehet, de az Északi-középhegység szélvédett völgyeiben akár 9, 10 fokot is mérhetnek, mapközben 23-28 fokig melegszik a levegő. Kedden a legalacsonyabb hőmérséklet 8-17, a legmagasabb hőmérséklet 26-30 fok között alakul.



Szerdán és csütörtökön is sok lesz a napsütés, csapadék nem várható. A minimumhőmérséklet szerdán 11-17, csütörtökön 12-17 fok között valószínű. A nappali maximumok szerdán 27-31, csütörtökön 28-32 fok között alakulnak.



A több-kevesebb napsütés mellett pénteken sem valószínű csapadék. A legalacsonyabb hőmérséklet 14-19, a legmagasabb hőmérséklet 28-33 fok között valószínű.



Szombaton északnyugat felől egyre többfelé várható zápor, zivatar. Nagy területen megerősödik a szél is, néhol, illetve a zivatarok környezetében viharos széllökések előfordulhatnak. A leghidegebb órákban 15-20 fok lehet. Napközben északnyugaton 25, délkeleten 33 fokig melegszik a levegő.



Vasárnap is többfelé erős lesz a szél. Emellett még előfordulhat szórványosan eső, zápor. A legalacsonyabb hőmérséklet 13-18, a legmagasabb hőmérséklet 22-27 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.