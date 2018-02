Visszatér a télies, csapadékos idő: eső, havas eső, havazás is várható a jövő héten

A következő napokban visszatér a csapadékos, télies idő. Többször várható hó, havas eső, de ónos eső, eső is. A leghidegebb órákban jellemzően mínuszok lesznek, a hét második felében viszont melegedés várható - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálatnak vasárnap az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzéséből.



Hétfőn hajnaltájt Nyugat-Dunántúlon és északon helyenként már szállingózhat, eshet a hó, nyugaton átmeneti ónos eső sem kizárt. Délelőtt a Dunántúlon egyre többfelé, délutántól másutt elszórtan várható vegyes halmazállapotú csapadék: hó, havas eső, helyenként eső. Jelentősebb mennyiség délnyugaton hullhat. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 6 és 0 fok között, a legmagasabb hőmérséklet 0 és plusz 6 fok között várható.



Kedden túlnyomóan borult lesz az ég. Többfelé várható havas eső, havazás, a Tiszántúlon eső is lehet. A szél időnként megélénkül, helyenként meg is erősödik. A leghidegebb órákban mínusz 3 és plusz 1, napközben 0 és plusz 5 fok között alakul a hőmérséklet.



Szerdán többfelé várható havazás, havas eső, a Tiszántúlon eső is lehet. A szél időnként megerősödik, a Nyugat-Dunántúlon viharos lökések is előfordulhatnak, ami ott a havat is hordhatja. A minimumhőmérséklet mínusz 4 és plusz 1, a maximumhőmérséklet 0 és plusz 5 fok között valószínű.



Csütörtökön keleten helyenként előfordulhat eső, havas eső, a hegyekben havazás. A szél még élénk, néhol erős lesz, majd mérséklődik a légmozgás. A leghidegebb órákban mínusz 7 és 0, napközben plusz 1 és 6 fok között alakul a hőmérséklet.



Pénteken napközben már erősen felhős lesz az ég, helyenként eső, havas eső is valószínű. A minimumhőmérséklet általában mínusz 5 és 0 fok között valószínű, de az átmenetileg derült, havas, szélcsendes tájakon mínusz 10 fok is lehet. Napközben plusz 2-7 fokig melegszik a levegő.



Szombaton többnyire erősen felhős idő valószínű ködfoltokkal, elszórtan esővel, északon havas eső is lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 4 és plusz 1, a legmagasabb hőmérséklet plusz 3-8 fok között alakul.



Vasárnap elszórtan várható eső, havas eső, a hegyekben hó, majd északkelet felől csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék. A leghidegebb órákban mínusz 4 és plusz 2, napközben plusz 3 és 8 fok között alakul a hőmérséklet - olvasható az előrejelzésben.