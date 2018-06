Záporokkal, zivatarokkal és 30 fokkal megyünk a nyár sűrűjébe

Hétfőn a sok napsütés mellett szórványosan valószínű zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Hétfőre Budapestre, Pest megyére, továbbá Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Vas és Zala megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést a felhőszakadás veszélye miatt. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A leghidegebb órákban 13-19 fok lehet. Napközben 27-31 fokig melegszik a levegő.



Kedden a napsütés mellett erőteljes gomolyfelhő-képződés várható. Szórványosan fordulhat elő zápor, zivatar, néhol felhőszakadás, jégeső is lehet. Zivatarok környezetében lehetnek átmenetileg erős, viharos széllökések. A legalacsonyabb hőmérséklet 13-20, a legmagasabb hőmérséklet 26-31 fok között alakul.



Szerdán és csütörtökön a sok napsütés mellett elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. Csapadékra északkeleten van a legkisebb esély. Szerdán helyenként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik a szél is. A minimumhőmérséklet szerdán 13-20, csütörtökön 12-18 fok között valószínű. A nappali maximumok szerdán 24-30, csütörtökön 25-30 fok között alakulnak.



Pénteken több órára kisüt a nap. Ekkor is szórványosan fordulhat elő zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső is lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet 13-20, a legmagasabb hőmérséklet 27-32 fok körül valószínű.



Szombaton és vasárnap a több-kevesebb napsütés mellett szórványosan fordulhat elő zápor, zivatar, néhol felhőszakadással, jégesővel kísérve. Zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. A leghidegebb órákban mindkét nap 15-21 fok lehet. Szombaton napközben 27-32, vasárnap 25-30 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.