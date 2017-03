Elismerően bólintottam, amikor a kormányzat felrótta a gyártóknak és a forgalmazóknak, hogy a magyar boltokba sokszor silányabb élelmiszer kerül, mint a nyugat-európai polgárokat kiszolgáló üzletekbe. Régóta sejteni, érezni lehetett, hogy a Magyarországra hozott narancs kicsit savanyúbb és kevésbé lédús ahhoz képest, amit például az ausztriai élelmiszerláncokban kaphatunk.



A tervezett „válaszlépés" viszont kevésbé tetszik. Az az infó szivárgott ki, hogy megadóztatnák az áruházak parkolóit, korlátoznák a cégek reklámköltéseit és kötelező létszámbővítést írnának elő az élelmiszerláncoknak.



Ez csak néhány példa, néhány töltény a sorozatlövésből. Lehet ennek persze hatása, például több pénz folyhat be az államkasszába, és ezt a rendelkezést is tudják majd úgy csűrni-csavarni, hogy a hozzájuk közel álló, baráti tulajdonban lévő láncoknak kedvezzenek. De csak azért, mert kivetik a parkolóadót, biztosan nem kerül jobb minőségű áru a polcokra. Legfeljebb egy-két lánc kivonul majd az országból, vagy kénytelenek lesznek árat emelni, de ettől nem fogunk jobb, finomabb, egészségesebb élelmiszereket kapni ugyanannyiért, abban egészen biztos vagyok. Inkább tovább romolhat az egyébként is kifogásolt áruk minősége.



Márpedig a lényeg az lenne, hogy tudjuk, mit eszünk. Van-e vegyszermaradék például a zöldségben vagy a borban, mit adnak el húsként a felvágottban? Miért csak nyomokban tartalmaz málnát a málnaízű szörp?



Ha pedig ösztönözni akarják az élelmiszerláncokat, megtehetnék. További, rendszeresen végzett és nyilvánosságra hozott összehasonlító élelmiszer-vizsgálatokkal. Ezzel együtt az egészségtudatos élelmiszer-fogyasztást népszerűsítő kampányokkal. És ha már itt tartunk, kaphatna nagyobb támogatást például az, aki szabad tartású sertést és csirkét forgalmaz a ketreces tojás és a napfényt soha nem látott süldők helyett. A többi már szinte jönne magától. Hiszen az élelmiszerláncok önmaguknak ártanának, ha nem szolgálnák ki a megváltozott fogyasztói igényeket.