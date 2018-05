Dédnagymamám is a Délmagyarországot olvasta Röszkén a hetvenes években. 1893-ban született, 17 volt, amikor 1910-ben alapították a lapot. Neki a tegnapi újság is kincs volt, a papír kellett gyújtósnak, és azzal bélelte ki a kosarát, amiben a tojást a szegedi piacra vitte. Amikor elsős voltam, pirossal bekarikáztam a Délmagyarban az épp tanult betűket. Emlékszem az izgalomra, amikor gyerekként először megláttam a nevem a lapban. A véletleneknek köszönhetően később ez mindennapos lett. Első cikkem 1991 nyarán jelent meg: A gyönyör átka. A színművészetin frissen végzett Alföldi Robi Baudelaire-estjéről szólt, amit dupla előadásban nagy sikerrel játszott a zsúfolásig megtelt József Attila sugárúti Tantusz Művelődési Házban.



Jorge Semprún szerint „embereknek van a legnagyobb súlyuk az életedben, embereknek, akiket ismertél". Évtizedek alatt újságíróként megtapasztaltam, mennyire igaz a sokat citált idézet. A ma 108 éves lap félmillió eddig megjelent oldaláról érdemes lenne 108 meghatározó szereplő egy-egy gondolatát idézni – jól kirajzolnák a korszakot. A Délmagyarország mindent túlél, ezt is túl fogja – biztatott bennünket már nyugdíjasként bölcs kollégám, amikor egy újabb tulajdonosváltás izgalmait éltük, hazaiból francia, majd német, akkor épp angol kézbe kerültünk. Igaza volt? Kiderül. A nyomtatott sajtót lassan két évtizede temetik. Nincs könnyű dolgunk, de egy napilap robotosainak az élet sohasem volt habos torta. Hogy csak egyetlen mai mumust említsek: a naponta beérkező akár háromszáz e-mailen nemigen tudjuk egy óra alatt átrágni magunkat.



Semprún igazságát szem előtt tartva arra szoktam gondolni, mennyi barátságot köszönhetek a lapnak. Gregor Jóskáét, Kass Janóét. Emlékezetes beszélgetéseket Heller Ágnessel, Nádas Péterrel, Esterházy Péterrel, Schiff Andrással, Kocsis Zoltánnal, Rév Líviával, Starker Jánossal, Sebők Györggyel. Találkozást Kertész Imrével. Élmény volt közelről megfigyelni, hogyan próbál Caballé, Morricone, José Cura; interjút készíteni azzal a Gianfranco Cecchelével, aki még Callasszal is énekelt.