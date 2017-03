Ki akar már tehetségkutatóba jelentkezni? Akinek ilyen vágya volt, már évekkel ezelőtt beteljesítette – reagáltak többen, amikor elmeséltem, hogy X-Faktor-válogatóra megyek. Mármint dolgozni. Én egyébként először arra gondoltam, hogy a logika azért hibás, mert az elmúlt 10 évben felnőtt egy újabb generáció: azok a tehetségek, akik az ilyen típusú műsorok indulásakor még csak írni-olvasni tanultak, később pedig még mindig csak vágyakozva számolgatták a naptárban, még hány évet kell várni, mire ők is ott állhatnak majd a zsűri előtt. Aztán kiderült, hogy nem ők vannak többen.



A szegedi válogatón több olyan jelentkezővel is találkoztam, aki nem most próbált először szerencsét. Volt, aki súlyos kudarcként élte meg, hogy nem hívták vissza a meghallgatás után, mást pedig az sem tántorított el, hogy egy ország röhögött rajta. Mindannyian újra itt voltak egy vagy több év után, mert azt gondolták, tévedés történt, vagy esetleg fejlődtek annyit, hogy most már esélyük van az élő műsorban egy ország előtt csillogni hétről hétre. Hogy az ilyen jelentkezők környezetében miért nincs senki, aki a szemükbe mondaná: felesleges erőlködni, sosem fogom megérteni.



Hogy hány ilyen önjelölt hobbiénekest kell meghallgatnia a stábnak a következő hónapokban, elképzelni sem tudom, de nem irigylem őket. Azokért a pillanatokért viszont igen, amikor a sok középszerű vagy még annál is rosszabb énekes között egyszer-egyszer felbukkan A Tehetség. A halk szavú lány, aki annyira izgul, hogy majdnem rosszul van, aztán megáll a levegő, amikor énekelni kezd, vagy a srác, aki csak úgy beugrik a poén kedvéért énekelni egyet. Ha valakiknek, hát nekik küzdeniük kellene azért, hogy felfigyeljenek rájuk – de pont ők azok, akik ezt nem teszik. Adnak egy esélyt maguknak, ha pedig nem sikerül, talán soha nem próbálkoznak többet. De végül is erről szól a tehetségkutatás: kibányászni azt a bizonyos 12 tűt az évről évre növekedő és egyre kuszább szénakazal közepéből.