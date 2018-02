A baj lesben áll

Jobb félni, mint megijedni – tartja a sok évszázados, bölcsességek esszenciájaként is felfogható mondás. Igaz ez akkor is, amikor az egészségünkről van szó. Jobb tartani attól, hogy megbetegedhetünk, és emiatt az aggodalom miatt odafigyelni az életmódunkra, a táplálkozásunkra, no meg szűrővizsgálatokra járni, mint hirtelen, sokkszerűen értesülni arról, hogy nagy a gond – és megijedni.



Olvasom: ma már a daganatos betegségek legtöbb típusában statisztikailag is kimutathatóan jobbak a gyógyulás esélyei, mint akár csak egy évtizede voltak. Ebben nyilván szerepet játszik az, hogy fejlődött az orvostudomány, jobbak a gyógyszerek, a műtéti technikák, kezelések, de a szakemberek azt mondják, az is számít, hogy egyre több páciensnél sikerül a betegséget még a korai stádiumban diagnosztizálni. Ez – mármint az idő – a talán legfontosabb tényező a rák elleni harcban. Fontos, hogy az ember időben eljusson a szükséges vizsgálatokra, de legalább ilyen fontos, hogy eljussunk az elhatározásig: ha kellemetlen, kényelmetlen is, vállaljuk a tortúrát, ami akár az életünket is megmentheti. Erre jó példa a mammográfia, amit Makó térségében például szűrőbuszon is végeznek. Néhány hónapja kerékpáros figyelemfelhívó akciót is szerveztek ennek népszerűsítésére. Ott kiderült, hogy miközben az országos átlag szerint a hölgyek 47 százaléka él ezzel a lehetőséggel, a Maros-parti városban az invitáló levelek ellenére is csak alig harmaduk.



Rákszűrésre sokan még mindig azért nem mennek el, mert félnek attól, hogy a vizsgálat végeztével rossz hírt kapnak. Erre csakugyan megvan az esély. De nem jobb időben megtudni, ha baj van, és jó eséllyel megküzdeni vele, mint később tehetetlenül szembesülni a rosszal? Ha pedig az derül ki, hogy minden rendben van, és ez a gyakoribb – annál megnyugtatóbb érzés talán nincs is.