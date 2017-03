A bizalom csapdája

Megbízott volt élettársában, a kislány apjában, mert úgy gondolta, a gyereknek mindkét szülőre szüksége van. A makói édesanyának, aki egy esztendeje nem látta Iringót, és azóta harcol érte, pont a bizalom miatt vált pokollá az élete. És nyilván nemcsak az övé: biztos vagyok benne, a gyerek sem tudta feldolgozni, hogy egyik napról a másikra kiszakították megszokott környezetéből, elszakították attól, aki addig nevelte.



Egykori párja Zsuzsának még azt sem engedte meg, hogy kapcsolatot tartson a csöppséggel. Bár rettegett, hogyan fogják fogadni az idegen országban, félezer kilométeres út után, tavaly végül legyőzte minden félelmét, és elment a kislányhoz. Hiába. Így aztán nem csoda, hogy meg van győződve arról, Iringót ellene nevelik, és azt mondják neki, az anyjának nem is kell, azért nem jön érte. Vajon ezek után miként lehet majd újraszőni a szeretet fonalát anya és lánya között? És hogy fog tudni együttműködni a két szülő? Mert bármi is történt, szükség volna rá – mindhármuknak.



Most, ha minden igaz, a román és a magyar hatóságok közreműködésével hamarosan hazakerül a kislány Makóra. Édesanyja azt mondja, a történtek ellenére sem akarja majd Iringót eltiltani az apjától. Nem szeretné, ha most meg a másik szülő hiánya viselné meg – a bizalomnak azonban vége. Úgy tervezi, ha az apuka látogatóba jön, találkozhat majd Iringóval, de csak felügyelet mellett. Komoly tanulópénzt fizetett a bizalomért, és úgy tűnik, egy életre megtanulta a leckét.