A biztonság ára

Akinek van gyermeke, valószínűleg egy életre nem felejti el azokat a baleseteket, melyekben diákok haltak meg tömegesen. A pörbölyit, ahol vonat elé hajtott az iskolabusz 1993 februárjában, és a veronait 24 évvel később, ahol a gimnáziumi sítáborból hazafelé tartó autóbusz letért az útról, és fékezés nélkül az autópálya szalagkorlátjának, majd egy autópályahíd pillérének csapódott, végül kigyulladt. A nyolc hónappal ezelőtti tragédia 17 ember életét követelte, Pörbölynél pedig 11 gyerek és a sofőr veszítette életét. Azért „csak" annyi, mert éppen influenzajárvány volt, és a szokásos 60 helyett csak 29 kisdiák szállt fel aznap a járműre.



Őket mindannyiukat ugyanúgy indították útnak szüleik, mint bármikor máskor. Integettek nekik a megállóban, talán még egy kicsit a távozó busz után is, és aztán hátat fordítva elindultak dolgukra, hiszen azt gondolták, jó helyen vannak. Nem tudhatták, hogy Pörbölynél a fénysorompó hibás, a vonatvezető pedig késésben van, és ezért nem veszi majd figyelembe a sebességkorlátozást. És azt sem, hogy a Veronába induló buszt átalakították, hogy ne kelljen külföldi, drága benzint tankolni bele, így lángoló koporsóként veszi majd el tőlük szeretteiket.



A szülők egy esetben nyugodtak: ha gyermekük velük van. Minden más alkalommal csak bízhatnak abban, hogy biztonságban tudhatják. Egy-egy ilyen eset viszont hosszú időre elvonja a bizalmat a szolgáltatóktól. Lehet, hogy most nehéz a buszosoknak. Lehet, hogy drágulnak majd a kirándulások. De ez az a helyzet, amikor ez nem sokat számít. Biztos vagyok benne ugyanis, hogy bármelyik gyászoló szülő azonnal aláírná, hogy akár kétszer annyit is fizet az útért, mi több, egy új busz árát is összeadja, ha cserébe elölről kezdhetnék azt a bizonyos napot, és a végén magához ölelhetné a járműről épségben leszálló gyermekét.