A Délmagyar öccse

Az üllési Tóth István 104, a Délmagyarország 108 éves. Pista bácsi az öcsénk. És ez a megállapítás azért is igaz, mert – ahogy ő fogalmazott – mióta az eszét tudja, olvasója, előfizetője a lapnak. Családtag.



Ha csak teheti, végigolvassa a lapot, de az is előfordul, egy oldal után elnyomja a buzgóság, elalszik, Délmagyarral a kezében. Mert tényleg szereti ezt az újságot. Minden érdekli, és napi szinten képben van az egykori erdész. Borbélynak tanult, és nagyon idétlen hasonlattal mondhatjuk: még mindig vág az esze. A születésnapról Üllés és lapunk sem feledkezett meg, tőlünk a 108 éve megjelent első Délmagyarországot kapta. Biztos vagyok benne, hogy végigolvassa a 64 oldalt.



Nehéz szavakat találni az ilyen pillanatokra, és elképzelni, ahogy Pista bácsi böngészi, lapozgatja a vele majdnem egyidős újságot. Olyan lehet, mint egy időutazás, visszarepíti a gyerekkorába. Újra fiatal lesz. Eszébe jut az első karácsony, a lány, akinek először fogta meg a kezét, akit először csókolt meg, felesége, gyermekei születése. A világháborúk, az 56-os forradalom és szabadságharc, a rendszerváltás, a tegnapi reggeli és ebéd, a szomszéddal való beszélgetés. Mert akárcsak az újság, Pista bácsi is át- és megélt eddig mindent, és az események lenyomatként, személyes újságként maradhattak meg a lelkében, a szívében. Mert minden tényhez, hírhez érzelmek kapcsolódnak – tartoznak.



A születésnapokhoz is. A hosszú élet titkáról, szépségeiről, gyötrelmeiről mi is mesélhetnénk. Ő azt mondta: minden reggel – manapság is, valószínűleg a tegnapot is így kezdte – felhajt egy kupica pálinkát. Egyet. Ilyenkor, e jeles ünnepen biztos belefér a második, a harmadik. Koccintsunk – jövőre is!