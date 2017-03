Nem a gólya hozza. Ezért a megállapításért nem vágnak hozzám Nobel-díjat, de értéktelen, piacon kapható kitűzőt sem. Mindenki tudja. Már a 6 éves elsősök is. Hála a Nem a gólya... című felvilágosító kiadványnak, amely bevezeti őket ebbe a világba, a fogantatástól – idézet: apa megkeményedett, nagy fütyijétől – a születésig. És aranyos a feladat: ki kell színezni a rajzokat.



Ebben a tempóban haladva a megdöbbent szülőket világosítja fel óvodából alig kinőtt csemetéjük. Mint az Ovizsaru ismert jelenetében, mikor a kissrác közli, mije van a fiúknak, és mije a lányoknak. Aranyos, derültünk rajta. Ezen nem lehet. Otromba. Mégis, nézzük a jó oldalát, ha van. Ne legyünk álszentek, álszemérmesek, a gyerekek olykor többet tudnak, mint gondolnánk. Most kiderülhet, mennyit. Természetesen kínomban viccelek, rossz vicc. Ez hülyeség. Egy hatévesnek fogalma sincs a szexualitásról, nem is kell, hogy legyen, nem is érdekli. Ez ugyanis nem az ő világa. Az ő világában Télapó jár és Jézuska, húsvéti nyúl és fogtündér.



Nem az őszinteség a baj. A módja és az ideje. Eltűnik a gyermekkor. Ami a maga legendáival, meséivel, álmaival – úgy is írhatnánk, virtuális világával – varázslatosan szép. Van mire emlékezni. Nem egy gyerekcsináló kifestőre. Talán már csak az lehet még sokkolóbb a mai ifjaknak: a gólyát sem a gólya hozza.