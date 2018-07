Jönnek hozzád a szép lányok / Grofó ez a te kis világod / No roxa áj te vagy itt a király – énekli Kis Grófo, és majd az is kiderül, miért írtam ezt ide. Úgy hozta a sors, hogy a mai jegyzetet nekem kellett megírnom. Két témát dobtak fel a szerkesztők: választhattam, hogy arról írjak, hogy mennyi fiatal lány veteti el a nem tervezett gyerekét, vagy hogy Petrovicsék kiköltözhetnek végre a Cserepes sori cigányputrisorról. A cigányokat választottam, részben, mert ez végül is egy pozitív történet, részben pedig az érintettség miatt. Ha rákeresnek a Suki névre, megértik, miért.



A sztori nem bonyolult. Petrovics József családjával több mint 15 éve költözött a Cserepes sorra, és maradna is, de az ottani lakások annyira le vannak robbanva, hogy nem nagyon lehet élni bennük. Meg ráadásul kicsik is, Petrovicsék meg sokan vannak. A kis épületben három generáció húzza meg magát: felesége mellett két fia, két lánya és az unoka. És éppen egy kerti csapjuk van. Úgy, hogy egyébként az egész család dolgozik, legalábbis a felnőttek. Most pedig kaptak egy nagyobb, szintén önkormányzati lakást, fürdőszobával, egyebekkel. Más lehetőségük nem nagyon volt, az albérlet drága, és nemhogy cigányok, de gyerekes magyar családok sem találnak kiadót. Lepattintják őket fél perc alatt. Ahhoz azonban, hogy megkaphassák a lakást, a munka volt a kulcs. Mert, ahogy a családról szóló cikkünkből is kiderül, az önkormányzat célja, hogy felszámolja a Cserepes sori telepet, így kivásárolják a tulajdonosokat, a bérlőknek meg cserét ajánlanak. De ehhez kell a legalább egyéves bejelentett munkaviszony, s fontos az is, hogy ne legyen elmaradásuk a lakbérrel és a rezsivel. Tehát jó hír, hogy Petrovicsék már, úgy néz ki, sínen vannak, nemsoká költöznek. És hogy miért egy Kis Grofó-idézettel kezdtem? Mert ma még mindig csak a híres cigány a jó cigány. Aki a színpadról szórakoztat a falunapon, vagy akik ész nélkül tolják valamelyik mulatós tévében. Az a népek szerint nem veszélyes. A Petrovicsékhoz hasonlók után viszont még mindig köpnek, ha tisztességesek, ha nem.