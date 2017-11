Nincs olyan, hogy „méltányos elbírálás". Ezt a jegyellenőröket foglalkoztató cég vezetőjétől hallottam, amikor arról írtam, hogy egy 28 éves, halmozottan sérült maroslelei férfit és kísérőjét nyolc-nyolcezer forintra büntették a buszon. Az utazási kedvezményre jogosító kártya ugyan náluk volt, a férfi személyi igazolványa azonban nem. Az nem számított, hogy a lelei utason látszott, jogosan van ilyen kártyája. A törvény úgy szól, kell a személyi is. Az ellenőr elvileg nem tehet mást, büntetnie kell. Gyakorlatilag megteheti, hogy szemet huny, továbblép. Ilyenkor azonban ő is vét a szabályzat ellen.



Vajon meddig várható el tőle az emberséges hozzáállás, a szabályokkal szemben? Ez viszonylagos. Nem tudhatjuk, hogyan hat egy ellenőr önbecsülésére, igazságérzetére, kedélyére utas, külvilág, esti krimi, öreguras óriásplakát. A szemhunyásba is bele lehet fáradni. És ahogy lenni szokott, akkor szakad el a cérna, amikor az emberi viszonylat túloldalán álldogáló illető ezt egyáltalán nem érdemli meg. Erről szól a szegedi buszon megbüntetett makói hölgy története is. Felszállt a végállomás előtt, fönn maradt, nem lyukasztott új jegyet, pedig kellett volna. Ki hibázott? A vidéki utas, aki nem olvassa át a szegedi tömegközlekedés komplett üzletszabályzatát? Az ellenőr, aki ott áll mellette, de nem figyelmezteti? A buszvezető, mert bár előírás, hogy a végállomáson mindenkinek le kell szállnia, belefáradt már abba, hogy a mégis fönn maradó utasoknak szóljon? Ember el tudja ezt dönteni?



Magyarországon az együttélés összes eleme rendezetlenné vált – mondta Schilling Árpád rendező. Szerintem függetlenül attól, hogy épp milyen a rendszer, a gondjaink akkor sűrűsödnek, amikor valaki úgy dönt, őt nem érdekli senki és semmi – és akkor ritkulnak, amikor próbáljuk megérteni egymást. Ez az utóbbi eset nem csak a mesékben vagy a színpadon fordul elő, vannak ilyen pillanatok az életben.