A kádári úton

Már megint központilag mondják meg, mi legyen az iskolákban. Már megint rendszerváltás előtti időket idéz a hozzáállás. Sokadszor van ez így, amióta a Fidesz kormányozza az országot. Győzött a Kádár-rendszer. Ezt Orbán Viktor mondta a 2002-es, elveszített választások után zárt körben egy volt fideszes képviselő állítása szerint, aki a napokban nyilatkozott az Indexnek.



„Azt kell tenni, úgy kell építkezni, ahogy az egykori állampárt tette. A világ mai, de a technológia a régi lesz. És igen, a még mindig sokunkban élő kádári lelkületre alapozva, azt félelemmel töltött emlékeztető injekciókkal felerősítve visszafordulunk. Nem szembenézünk a rendszerváltoztatás hibáival, vadhajtásaival, nem kijavítunk, módosítunk, ha kell, alaposan, hanem visszafordulunk" – mondta Orbán a 2002-es vereség után zárt körben. Lehet, ha akkor győztek volna, ma máshol tartanánk, más levegőjű lenne ez az ország. De nem így lett, és most annak a levét isszuk, hogy a kádári lelkületre alapozva, az országot lerabolva, mindent elfoglalva nem előre mennek, hanem állandóan visszafordulnak.



És szabadon megtehetik, mert semmi sem akadályozza őket ebben. Egy évvel a parlamenti választások előtt minden mérés azt mutatja, hatalomban maradhatnak, és legalább még négy évig kormányozhatnak. Akkor pedig, ahogy Kövér László fogalmazott egy lakossági fórumon, nagyon sok minden visszafordíthatatlan lesz mindabból, amit eddig tettek. Ebbe illeszkedik szervesen, hogy 2019-től minden nyolcadikossal központi felvételit íratnának, és maximalizálnák a gimnáziumi férőhelyek számát.



A magyar iskolarendszer már most sem ad sok esélyt a gyerekeknek az előrejutásra, a tervezett lépéssel pedig végleg bezárulnak a kapuk az alsó és átlagos középosztálybeli szülők gyerekei előtt. Majd megmondják nekik, milyen szakmát kell tanulni – abban a világban, ahol a ma legnépszerűbb tíz foglalkozás pár éve még nem is létezett. Inkább ezen kellene gondolkodni, de az a jövő. Mi meg a múltban élünk már hét éve.