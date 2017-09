A szó elszáll, az írás megmarad. Ennek nem mindenki örül. A kormányt, annak különböző tagjait, az intézkedéseket, felesleges pazarlásokat rendszeresen érik bírálatok. Ezekre többfajta reakciót rendszeresítettek: elengedik a fülük mellett, verbálisan visszatámadnak, vagy egyszerűen bedarálják azt, aki kellemetlen kérdéseket tett fel.



Pedig az úgynevezett építő jellegű kritikát a Kádár-rendszerben is preferálták. A helyi pártvezetőket, funkcikat arra utasították, azokkal foglalkozni kell. Persze az is igaz, ők döntötték el, mi az építő, és a mi a reakciós, az ellenforradalmi. Kiskirályok voltak. Olyan talpnyalókkal – más testrészt ne említsünk –, mint amilyenek az utóbbi években Orbán Viktort is körbeveszik. Illetve minden miniszternek, államtitkárnak és helyettesének, kisebb-nagyobb főnöknek létrejött ez az anyagi és egyéb előnyöket leső parazita-udvartartása.



Ezektől a lényektől a miniszterelnök semmilyen kritikára nem számíthat. Nem is igényli. Márpedig az állandó dicséret, tömjénezés – tudjuk, látjuk, tapasztaljuk – deformálhatja a személyiséget, a jellemet. Minden szépet, jót elhisz, és a legkisebb kritikára ingerülten reagál. Kisebbségi érzéssel küzdhet, ezért sem viseli a bírálatot, amiből más építkezne, tanulna. Esetleg fejlődne. Úgy tűnik, elhiszi, egy személyben képviseli a demokráciát. De az egy másik államforma.



A király meztelen. Sokan látjuk így. De röhögni nincs kedvünk, mint a mesebeli piperkőcön. Annál nagyobb a tét, és ez nem mese.