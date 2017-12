A lábashegyen túl

Bátran kijelenthetjük, hogy a karácsony az év egyik legstresszesebb időszaka. Ahelyett, hogy az ünnep fő üzenetére, a szeretetre koncentrálnánk, ajándékok, fenyőfa és élelmiszerek után szaladgálunk a munka mellett. És akkor még nem beszéltünk a takarításról és a karácsonyi menü megfőzéséről.



Bevallom, én csak egyszer próbálkoztam a tradicionális szegedi halászlé elkészítésével, de az alapléhez szükséges passzírozás második órájában szentségelve fogadtam meg, hogy soha többet, amíg nincs egy jó turmixgépem. Egyesek biztosan megköveznének érte, hogy föladtam a harcot – ahogy gasztronómiával foglalkozó kollégám mondja – a szálkafőzelékkel, de azóta se fogtam bele. Pedig azóta már van turmixgépem. Időből viszont nem lett több.



Hasonlóan vannak vele azok is, akik inkább rendelik a karácsonyi menüt. Nem tudom, más népeknél is jellemző-e az, hogy erre a három napra kétheti menüt főznek meg, nálunk, magyaroknál mindenesetre ez a szokás. Az idősebbeknek megvan hozzá a rutinjuk, az idejük – de fizikailag egyre kevésbé bírják. Ugyanakkor akár sértődéshez is vezethet, ha kiveszik a háziasszony kezéből a fakanalat, és nem rá bízzák az asztalt és gyomrot egyaránt megterhelő menüt. Pedig a sütés-főzés miatt pár napig gyakorlatilag ki sem teszi a lábát a konyhából – majd újabb napokon át próbálja kiheverni a fáradalmakat, ha van rá ideje.



A vendéglátós is azt mondja, van olyan étel – például a halászlé vagy a töltött káposzta –, amiből nem érdemes kis adagot főzni, így ha nem kell egy hadsereget megetetni karácsonykor, jobban járunk, ha rendelünk. Ha racionálisan elfogyasztható mennyiségű ünnepi menüre szorítkozunk, talán még jobban is járunk vele. Annyira sok pénzt nem takaríthatunk meg, ha otthon főzünk, mint amennyi ideget megeszünk közben.



Ráadásul így megkímélhetjük a háziasszonyt, és talán több időnk marad egymásra is.